Тюрам остаётся на радаре у «Барселоны»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам продолжает оставаться в шорт-листе каталонской «Барселоны» на следующее лето. Напомним, на дня стало официально известно, что 25-летний француз покинет свою команду в конце сезона на правах свободного агента.

Если верить изданию Sport, «Барселона» до сих пор сохраняет интерес к Тюраму и в скором времени попытается выйти на контакт с окружением футболиста. Конкуренцию каталонскому клубу составят два клуба – мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер», с которыми «Барселона» встречалась в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на групповом этапе.

Тюрам в этом сезоне отметился 11 голами и 3 результативными передачами в Бундеслиге.