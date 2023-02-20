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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тюрам остаётся на радаре у «Барселоны»

20 Февраля 2023 • 10:50 Комментировать
Майнц
...
Боруссия М
24.02 22:30

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам продолжает оставаться в шорт-листе каталонской «Барселоны» на следующее лето. Напомним, на дня стало официально известно, что 25-летний француз покинет свою команду в конце сезона на правах свободного агента.

Если верить изданию Sport, «Барселона» до сих пор сохраняет интерес к Тюраму и в скором времени попытается выйти на контакт с окружением футболиста. Конкуренцию каталонскому клубу составят два клуба – мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер», с которыми «Барселона» встречалась в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на групповом этапе.

Тюрам в этом сезоне отметился 11 голами и 3 результативными передачами в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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МАЙНЦ БОРУССИЯ М
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