«Барселона» должна выплатить «Баварии» первый бонус за Левандовски

Каталонская «Барселона» в скором времени должна заплатить «Баварии» первый бонус, который предусмотрен по условиям трансфера нападающего Роберта Левандовски. По информации от Catalunya Radio, «сине-гранатовые» обязаны выплатить 1,25 миллионов евро, так как поляк недавно забил свой 25-й гол за команду.

Отмечается, что общая сумма бонусов может дойти до 6 миллионов евро. Летом «Барселона» заплатила за 34-летнего поляка 45 миллионов евро.

Напомним, Левандовски отметился 15 голами и 5 результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Это делает его лучшим бомбардиром Ла Лиги на сегодняшний день. Ещё 10 мячей поляк забил в остальных турнирах.