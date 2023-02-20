Эрик Гарсия: ««В каждом матче мы хотим показать Хави, что готовы к войне»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал о настрое своей команды в последних поединках. Напомним, вчера «сине-гранатовые» выиграли у «Кадиса» в рамках чемпионата Испании и увеличил свой отрыв в чемпионской гонке от мадридского «Реала» до 8 очков.

«В каждом матче мы хотим показать Хави, что готовы к войне. Мы выходим на каждую игру с убийственным настроем и получаем три очка», – цитирует Гарсию Barca Universal.

Ранее ходили слухи, что Гарсия может покинуть «Барселону» в конце сезона. Футболист получает мало игровой практики – в последних 11 матчах «сине-гранатовых» в чемпионате Эрик лишь дважды выходил в основном составе.