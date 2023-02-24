Хави: «Посмотрим, что мы сможем сделать в летнее трансферное окно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от деятельности своей команды на летнем трансферном рынке.

«Посмотрим, что мы сможем сделать в летнее трансферное окно. Не знаю, каковы будут наши возможности, учитывая финансовые проблемы. Мы должны самокритично относиться к себе, чтобы добиться прогресса. Мы недовольны, но нам удалось добиться больших изменений по сравнению с прошлым сезоном», – сказал Хави на пресс-конференции после вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Барселону» ранее связывали с трансферами нескольких свободных агентов. Клуб проявлял интерес к полузащитнику Илкаю Гюндогану и нападающему Маркусу Тюраму.