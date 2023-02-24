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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Посмотрим, что мы сможем сделать в летнее трансферное окно»

24 Февраля 2023 • 10:50 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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26.02 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от деятельности своей команды на летнем трансферном рынке.

«Посмотрим, что мы сможем сделать в летнее трансферное окно. Не знаю, каковы будут наши возможности, учитывая финансовые проблемы. Мы должны самокритично относиться к себе, чтобы добиться прогресса. Мы недовольны, но нам удалось добиться больших изменений по сравнению с прошлым сезоном», – сказал Хави на пресс-конференции после вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Барселону» ранее связывали с трансферами нескольких свободных агентов. Клуб проявлял интерес к полузащитнику Илкаю Гюндогану и нападающему Маркусу Тюраму.

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Барселона Хави Эрнандес
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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