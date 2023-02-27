Тер Штеген: «Игра была чуть хаотичной»

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сразилась с «Альмерией», потерпев сенсационное поражение от аутсайдера чемпионата - всего лишь второе для «Барселоны» в текущем сезоне. Неудачу команды, которая лидирует в турнирной таблице, прокомментировал голкипер Марк-Андре тер Штеген:

- Конечно, нам было не так просто создавать большие шансы для взятия ворот, может, не хватало чуть остроты. Во втором тайме игра стала чуть хаотичной. Нам надо проанализировать свои ошибки и попробовать сыграть лучше в следующий раз, - считает тер Штеген, слова которого цитирует пресс-служба каталонского суперклуба.