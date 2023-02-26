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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» сенсационно переиграла «Барселону», оформив каталонцам второе поражение подряд

26 Февраля 2023 • 22:22 Комментировать (21)
Альмерия
1:0
Барселона
окончен

«Барселона» и «Альмерия» сошлись в рамках чемпионата Испании.

Протокол игры  
Альмерия1:0Барселона
(1:0) Туре Эль Билал24'  
Мартинес Фернардо  87'Брандарис Хуан  53'Эли РодригоБабич СрджанАкиеме СерхиоДе ла Ос СесарЭгуарас Иниго 83' (Саму Гарсия ( 83') Баптистао Лео 83' (Посо Алехандро ( 83') Робертоне Лукас  48' 76' (Эмбарба Адриан ( 76') Суарес Луис III 76' (Рамазани Ларжи ( 76') Туре Эль Билал 89' (Кайки ( 89')
Запасные: Сентельес АлехандроПортильо ФрансискоМендес УбуланЛазароПуигмаль АрнауСоуза Диего IIМариньо Диего
Тер Штеген Марк-АндреРоберто СерхиКристенсен АндреасГарсия Эрик  35' 67' (Алонсо Маркос ( 67') Альба Жорди 67' (Араухо Рональд ( 67') Кесси Франк 46' (Рафинья Диас ( 46'  54') Бускетс Серхио 76' (Торре Пабло ( 76') Де Йонг ФренкиТоррес ФерранЛевандовски РобертГави  57'
Запасные: Кунде ЖюльБальде АлехандроПенья ИньякиТенас Арнау
26 февраля. Стадион "Хуэгос Медитерранеос".

 

Не хватило у «Реала» сил и эмоций после разноса «Ливерпуля» на «Энфилде». «Королевский» клуб потерял очки в мадридском дерби и предоставил «Барселоне» шанс оторваться ещё. Каталонцам как раз нужен был заряд положительных эмоций – на неделе «Манчестер Юнайтед» выбил их из Лиги Европы. В случае победы над «Альмерией» отрыв «Барселоны» от «Реала» возрастал до 10 очков. Каталонцам эта победа была очень нужна, но она не случилась.

У команды Хави будто вынули батарейки после поражения в Манчестере. Второй тайм против «Юнайтед» не получился от слова совсем, первый против «Альмерии» был из той же оперы. Да, «Барселона» много владела мячом (70 процентов на 30), но от позиционных атак не было толку. Ноль остроты у ворот Мартинеса и ноль ударов в створ, соответственно.

«Альмерия» испуганно провела первые 10 минут, но потом поняла, что с такой «Барселоной» можно играть. А в середине тайма одна из первых толковых атак хозяев стала голевой. Эли на грани фола отобрал мяч у Гави и отдал пас на Эль Билаля. Кристенсен проиграл борьбу Туре, а тот сбросил мяч на Суареса. Сам же получил ответный пас от Луиса, вышел один на один с тер Штегеном и расстрелял Марка-Андре, задействовав перекладину – 1:0.

Был у «Альмерии» и ещё один шанс, по сути взявший из ниоткуда. Лео Баптистао после простенькой подачи пробил с нулевого угла и отправил мяч впритирку со штангой. Только сейв тер Штегена позволил «Барселоне» остаться в игре. Чем ближе была концовка матча, тем больше атаки каталонцев напоминали навал. Минимум мысли, максимум забросов.

Ферран Торрес подал на Левандовски, Роберт скинул на дальний угол вратарской, откуда Араухо вместо удара вдруг решился на повторную скидку. На дальнюю штангу никто не набежал, а оборона «Альмерии» сыграла надёжно – вынос. Время шло, приближались последние минуты матча, а у «Барселоны» даже не было ударов в створ ворот – первый случился лишь на 81-й минуте. Правда, у «Альмерии» во втором тайме вообще только один удар в сторону ворот, хозяева слишком закрылись.

Но это не помешало им одержать неожиданную победу. «Альмерия» прервала серию из трёх поражений подряд, а вот «Барселона» уступила второй раз за неделю, заодно подпустив «Реал» на расстояние семи очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия
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Комментарии (21)
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Рейтинг комментариев
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ArmFan for MU
26 Февраля 2023 в 23:29
осадок после МЮ еще есть))))
pol-black
26 Февраля 2023 в 23:19
а Месси между тем напару с Мбаппе забивает за ПСЖ (((
gresnik
26 Февраля 2023 в 22:37
позорище ,хлеще в 100 раз когда Мю влетели в Лиге Европы!!!
Sergey999
26 Февраля 2023 в 22:39
Если бы вчера 3 очка взяли, щас бы отрыв был плевый. Но нет, херней страдать вчера вышли сливочные(((
Артур Измаилов
26 Февраля 2023 в 22:43
Барса еще потеряет очки
Артур Измаилов
26 Февраля 2023 в 22:36
Давненько не смотрел игру Барсы. Как Барса с этим посредственным ноунейм составом умудрился первое место зантять? Состав дно, игра тоже дно, а тренер вообще недофизрук!
Bartimeus
26 Февраля 2023 в 22:40
Сильно везло, Тер Штеген много тащил. По игре во многих матчах было минимальное преимущество, которое удавалось реализовывать в победы.
Артур Измаилов
26 Февраля 2023 в 22:43
Атака только на Левандовском держится. Закрывают его, видим полную бездарность всяких феранторесов
pol-black
26 Февраля 2023 в 22:49
Торрес и был не топ уровень, Дембеле ещё оживлял игру. без него и без Педри тоска.
Bartimeus
26 Февраля 2023 в 22:56
Ну, примерно так и есть. Только он может клепать голы, больше забивать некому. Дембеле если только. Фати с Торресом фейлят все что можно, Рафинья тоже слабоват в завершении.
Bartimeus
26 Февраля 2023 в 22:34
Игры нет. Прогресса нет. Как же не хватает такого как Месси, способного накрутить 3-4 соперников. Тут жизненно необходимы нужны были индивидуальные решения. Желания тоже нет, чем Хави вообще занимается
550di
26 Февраля 2023 в 22:34
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
pol-black
26 Февраля 2023 в 22:28
не игра, а ужас. за полтора часа игры полтора момента от команды. нападение - ноль. защита - ноль (Эрику Гарсии персональный привет!). из всей команды нормально только Тер Штеген отработал. остальные психовали и лажали. вчера на реальском форуме один товарищ заявил, что Барса проиграет Альмерии и мадрид одно очко ещё и отыграет. так и получилось.
Барса редко пользуется подарками от Реала. не случилось и сегодня. когда там классико? 2 марта? и против Виника угорелого будет Кунде? а против Бензема Кристенсен? витает в воздухе запах третьего поражения подряд. Хави хреново работает с командой, не разбирает соперника. это плохо.
надеюсь, выводы в руководстве клуба сделают из сегодняшней игры. а так - печалька...
375297059505
26 Февраля 2023 в 22:25
Надеюсь, Барса упустит чемпионство с этим помоешником на бровке
Sergey999
26 Февраля 2023 в 22:26
Может рано я победу в чемпионате отдал барсе???
pol-black
26 Февраля 2023 в 22:29
ну так я тебе говорил, что всякое бывает.
Sergey999
26 Февраля 2023 в 22:32
Ну поживем-увидем
Bartimeus
26 Февраля 2023 в 22:34
Да мы тебе писали, рано.
Sergey999
26 Февраля 2023 в 22:36
Тут еще и Реал сам может залажать по полной.
Bartimeus
26 Февраля 2023 в 22:45
Шанс Барсы, это что Реал будет тратить силы на ЛЧ. Только поможет ли это, победы в ЛЧ всетки дают приличный эмоциональный заряд.
Sergey999
26 Февраля 2023 в 22:48
Матчи в кубке все покажут. У Мадрида резерва нет, в случае травмы проблема сразу возникает.
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