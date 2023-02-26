«Альмерия» сенсационно переиграла «Барселону», оформив каталонцам второе поражение подряд

«Барселона» и «Альмерия» сошлись в рамках чемпионата Испании.

Не хватило у «Реала» сил и эмоций после разноса «Ливерпуля» на «Энфилде». «Королевский» клуб потерял очки в мадридском дерби и предоставил «Барселоне» шанс оторваться ещё. Каталонцам как раз нужен был заряд положительных эмоций – на неделе «Манчестер Юнайтед» выбил их из Лиги Европы. В случае победы над «Альмерией» отрыв «Барселоны» от «Реала» возрастал до 10 очков. Каталонцам эта победа была очень нужна, но она не случилась.

У команды Хави будто вынули батарейки после поражения в Манчестере. Второй тайм против «Юнайтед» не получился от слова совсем, первый против «Альмерии» был из той же оперы. Да, «Барселона» много владела мячом (70 процентов на 30), но от позиционных атак не было толку. Ноль остроты у ворот Мартинеса и ноль ударов в створ, соответственно.

«Альмерия» испуганно провела первые 10 минут, но потом поняла, что с такой «Барселоной» можно играть. А в середине тайма одна из первых толковых атак хозяев стала голевой. Эли на грани фола отобрал мяч у Гави и отдал пас на Эль Билаля. Кристенсен проиграл борьбу Туре, а тот сбросил мяч на Суареса. Сам же получил ответный пас от Луиса, вышел один на один с тер Штегеном и расстрелял Марка-Андре, задействовав перекладину – 1:0.

Был у «Альмерии» и ещё один шанс, по сути взявший из ниоткуда. Лео Баптистао после простенькой подачи пробил с нулевого угла и отправил мяч впритирку со штангой. Только сейв тер Штегена позволил «Барселоне» остаться в игре. Чем ближе была концовка матча, тем больше атаки каталонцев напоминали навал. Минимум мысли, максимум забросов.

Ферран Торрес подал на Левандовски, Роберт скинул на дальний угол вратарской, откуда Араухо вместо удара вдруг решился на повторную скидку. На дальнюю штангу никто не набежал, а оборона «Альмерии» сыграла надёжно – вынос. Время шло, приближались последние минуты матча, а у «Барселоны» даже не было ударов в створ ворот – первый случился лишь на 81-й минуте. Правда, у «Альмерии» во втором тайме вообще только один удар в сторону ворот, хозяева слишком закрылись.

Но это не помешало им одержать неожиданную победу. «Альмерия» прервала серию из трёх поражений подряд, а вот «Барселона» уступила второй раз за неделю, заодно подпустив «Реал» на расстояние семи очков.