Араухо: «Я считаю себя лидером»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о своих лидерский качествах. Футболист ранее вернулся в строй после перенесённой операции на колене, из-за которой пропустил пару месяцев и не сыграл ни одной минуты за сборную Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

«Я считаю себя лидером из-за своего характера и из-за того, кем я являюсь. На поле я постоянно общаюсь с партнёрами, потому что это один из путей поддерживать концентрацию», – заявил Араухо в интервью Efe.

Араухо в нынешнем сезоне отметился одной результативной передачей в 11 поединках чемпионата Испании. Напомним, уругваец недавно продлил контракт с «Барселоной» до лета 2026 года.