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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роберто во вторник подпишет новый контракт с «Барселоной»

24 Февраля 2023 • 14:36 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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26.02 20:30

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто во вторник подпишет с клубом новый контракт. Напомним, действующее соглашение испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце нынешнего сезона.

Тем не менее, как сообщает издание Sport, во вторник Роберто должен поставить свою подпись под новым контрактом. Главный тренер Хави Эрнандес ранее публично заявил, что хотел бы сохранить футболиста в своей команде.

Напомним, Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2011 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей в чемпионате Испании, где отметился тремя голами и одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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