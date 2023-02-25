«Лечче» планирует выкупить Юмтити у «Барселоны»

Центральный защитник Самуэль Юмтити может перебраться из «Барселоны» в «Лечче» на постоянной основе.

29-летний футболист арендован итальянским клубом до конца текущего сезона. Договор не предусматривает возможности выкупа, однако в «Лечче» заинтересованы в продолжении сотрудничества с французом, докладывает издание Sport. Известно, что «Барселона» не рассчитывает на Юмтити в будущем, поэтому охотно выслушает предложения. На центрбека, как сообщалось ранее, также претендует «Милан».

Контракт Самуэля Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.