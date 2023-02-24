Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чёртова разруха»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал поражение каталонцев от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что это поражение не позволило «сине-гранатовым» продолжить свои выступления во втором по значимости клубном турнире Европы, так как первая игра между этими командами завершилась вничью (2:2).

«Я видел игру. Это чёртова разруха!» — приводит слова Пике Barca Universal

Напомним, Пике завершил игровую карьеру в начале этого года.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала Лиги Европы определится сегодня, 24 февраля, после жеребьёвки, которая пройдёт в Ньоне.