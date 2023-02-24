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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чёртова разруха»

24 Февраля 2023 • 10:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал поражение каталонцев от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что это поражение не позволило «сине-гранатовым» продолжить свои выступления во втором по значимости клубном турнире Европы, так как первая игра между этими командами завершилась вничью (2:2). 

«Я видел игру. Это чёртова разруха!» — приводит слова Пике Barca Universal

Напомним, Пике завершил игровую карьеру в начале этого года.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала Лиги Европы определится сегодня, 24 февраля, после жеребьёвки, которая пройдёт в Ньоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Херард Пике
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