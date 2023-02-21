Ферран Торрес: «Я не виноват, что за меня заплатили много денег»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своей трансферной стоимости. Напомним, испанец перебрался в стан «сине-гранатовых» год назад из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

«Трансферный ценник в 55 миллионов евро? Я не виноват, что за меня заплатили много денег. Я здесь из-за того, что меня приобрела «Барселона». Хави позвонил мне и убедил перейти. Было непросто покидать «Манчестер Сити». Я знаю, где я нахожусь теперь», – высказался футболист в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

Ранее ходили слухи о том, что «Барселона» планирует летом избавиться от Торреса. В нынешнем сезоне Ферран отметился всего двумя голами в чемпионате Испании.