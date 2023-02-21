Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес: «Я не виноват, что за меня заплатили много денег»

21 Февраля 2023 • 16:35 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
26.02 20:30

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своей трансферной стоимости. Напомним, испанец перебрался в стан «сине-гранатовых» год назад из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

«Трансферный ценник в 55 миллионов евро? Я не виноват, что за меня заплатили много денег. Я здесь из-за того, что меня приобрела «Барселона». Хави позвонил мне и убедил перейти. Было непросто покидать «Манчестер Сити». Я знаю, где я нахожусь теперь», – высказался футболист в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

Ранее ходили слухи о том, что «Барселона» планирует летом избавиться от Торреса. В нынешнем сезоне Ферран отметился всего двумя голами в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
16:35 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Я не виноват, что за меня заплатили много денег»
16:29 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Винисиусу нужно больше сосредоточиться на футболе»
16:19 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Тебас снова снял маску, он уже выступал против «Барселоны»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «МЮ»
14:20 · Испания. Ла Лига
​Месси встретился с двумя игроками «Барселоны»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп летом хотел видеть Вальверде в «Ливерпуле»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Тебас: «АПЛ дестабилизирует европейских футбол»
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» попробует выкупить Ленгле на постоянной основе
11:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась от трансфера Альваро Родригеса, когда игрок выступал за «Жирону»
11:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Думаю, Модрич доказал, что заслуживает новый контракт»
10:55 · Германия. Бундеслига
Вирц мечтает играть за «Барселону», но есть одна проблема
10:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала»
10:45 · Германия. Бундеслига
Себальос не нужен «Баварии»
10:30 · Германия. Бундеслига
Модрич: «Не думаю, что трансфер Беллингема будет иметь отношение к моему будущему»
09:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус играет на уровне Мбаппе и Холанна»
Все новости
Рекомендуем