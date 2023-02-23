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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куба может вернуться в «Барселону»

23 Февраля 2023 • 15:30 Комментировать
Валенсия
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Реал Сосьедад
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25.02 23:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо в скором времени может стать футболистом каталонской «Барселоны». По информации от Diario AS, японец интересен руководству «сине-гранатовых».

Напомним, до начала нынешнего сезона права на Кубо принадлежали мадридскому «Реалу», где «японский Месси» так и не получил шанс себя проявить, постоянно уходя в аренды. При этом у «королевского клуба» есть право первоочередного выкупа полузащитника.

21-летний Кубо до мадридского «Реала» также числился в «Барселоне». Японец числился в академии каталонского клуба с 2011 по 2015 год. На счету хавбека 4 гола и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Такефуса Кубо трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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