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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила о травме Фати, полученной на тренировке

24 Февраля 2023 • 22:24 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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26.02 20:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати травмировался во время тренировочного занятия с командой.

20-летний футболист принял участие во вчерашнем матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», выйдя на замену в концовке. Сегодня каталонский клуб выпустил заявление, в котором говорится о повреждении левого колена, полученном Фати на тренировке. Степень серьёзности травмы пока не выявлена. Молодой форвард, вероятно, пропустит ближайший матч против «Альмерии», который пройдёт 26 февраля.

Ансу Фати стал автором шести забитых мячей и трёх результативных передач в 34 поединках за «Барселону» в текущем сезоне во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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