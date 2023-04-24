Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может переехать в Англию.

В «ПСЖ» хотят расстаться с бразильцем предстоящим летом, однако сам футболист совсем не горит желанием покидать Париж. Одним из потенциальных вариантов для 31-летней звезды может стать переход в «Манчестер Юнайтед», сообщает FootMercato. Английский клуб пока не начал работу над трансфером, но уже занимался изучением данного вопроса в начале года. Главной проблемой считается намерение самого форварда остаться в «ПСЖ» – убедить его будет непросто.

Действующий контракт Неймара рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.