Райан Мэйсон: «Назначение Почеттино в «Челси»? Не собираюсь обращать на это внимание»

Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон не стал комментировать возможное назначение Маурисио Почеттино в «Челси». Напомним, аргентинский специалист возглавлял «шпор» с 2014 по 2019 год и выводил команду в финал Лиги чемпионов.

«Я сфокусирован на делах «Тоттенхэма», а не на других клубах. Не собираюсь обращать внимание на посторонние слухи. Мы должны сконцентрироваться на своей работе, а наша работа заключается в том, чтобы добываь результаты на футбольном поле», – сказал Мэйсон на пресс-конференции.

Напомним, Мэйсон выступал за «Тоттенхэм» под руководством Маурисио Почеттино.