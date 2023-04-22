Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Забитцер: «В последних четырёх матчах моя позиция изменилась»

22 Апреля 2023 • 12:05 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
27.04 22:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер рассказал, как изменилась его роль в последних матчах. Теперь австриец действует чуть ближе к атаке.

«В последних четырёх матчах моя позиция изменилась, теперь я действую более высоко. Очень приятно забивать голы. Это самое лучшее, чем ты можешь помочь команде, поэтому я хочу продолжить в том же духе», – цитирует Забитцера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Забитцер после своего зимнего трансфера на «Олд Траффорд» отметился тремя голами за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Футболист выступает за команду на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:30
Фулхэм Фулхэм
Лидс Лидс
2.47 3.45 2.90
Видео
22.04.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.39 3.50 3.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.05 3.50
Видео
22.04.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.40 10.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
22.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Видео
22.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.50 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вынес вердикт по Грилишу
13:06 · Англия. Премьер-лига
Три гранда Серии А претендуют на Магуайра 2
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 апреля 2023
12:59 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Милан» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов? Это классика, которая дорогого стоит»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Жаль, что «Наполи» вылетел из Лиги чемпионов, но «Милан» заслужил пройти дальше»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» усилится португальским полузащитником
12:39 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ сразятся за Леау
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена
12:28 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» нет договорённости с Фирмино
12:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес – наш долгосрочный проект, он всё ещё адаптируется»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Магуайра очень важная роль, он капитан команды»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «В последних четырёх матчах моя позиция изменилась»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему
11:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о будущем Милнера в «Ливерпуле»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Рафиньи
Все новости
Рекомендуем