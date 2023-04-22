Забитцер: «В последних четырёх матчах моя позиция изменилась»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер рассказал, как изменилась его роль в последних матчах. Теперь австриец действует чуть ближе к атаке.

«В последних четырёх матчах моя позиция изменилась, теперь я действую более высоко. Очень приятно забивать голы. Это самое лучшее, чем ты можешь помочь команде, поэтому я хочу продолжить в том же духе», – цитирует Забитцера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Забитцер после своего зимнего трансфера на «Олд Траффорд» отметился тремя голами за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Футболист выступает за команду на правах аренды из мюнхенской «Баварии».