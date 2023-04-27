Стало известно, почему Магуайр не играет против «Тоттенхэма»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сегодня не примет участие в матче против «Тоттенхэма» из-за того, что получил на тренировке небольшую травму. Об этом рапортует 90min. Уточняется, что англичанин травмировался во время выполнения индивидуальной, а не командной работы.

Напомним, матч «шпор» и «манкунианцев» в эти минуты проходит в рамках 33 тура АПЛ. Пока впереди «МЮ» - 1:0, единственным голом отметился Джедон Санчо, это случилось на седьмой минуте встречи.

Текстовую трансляцию матча команд из первой шестёрки проводит Liveresult.ru.