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Тен Хаг: «С возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать»

27 Апреля 2023 • 14:21 Комментировать
Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед
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Через 7 ч. 20 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ещё не знает, когда вернётся в строй полузащитник Скотт Мактоминай, который в данный момент залечивает свою травму. Нидерландец пока не может назвать даже приблизительных сроков возвращения.

«Я боюсь, с возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В этом сезоне Мактоминай получает меньше игрового времени, чем раньше. Дело в том, что на его позиции выступает Каземиро, за которого «Манчестер Юнайтед» летом выложил 80 миллионов евро.

Напомним, во время последней международной паузой Мактоминай забил четыре гола в двух матчах за сборную Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Скотт Мактоминай
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