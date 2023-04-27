Тен Хаг: «С возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ещё не знает, когда вернётся в строй полузащитник Скотт Мактоминай, который в данный момент залечивает свою травму. Нидерландец пока не может назвать даже приблизительных сроков возвращения.

«Я боюсь, с возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В этом сезоне Мактоминай получает меньше игрового времени, чем раньше. Дело в том, что на его позиции выступает Каземиро, за которого «Манчестер Юнайтед» летом выложил 80 миллионов евро.

Напомним, во время последней международной паузой Мактоминай забил четыре гола в двух матчах за сборную Шотландии.