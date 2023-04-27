Тен Хаг: «Линделоф демонстрирует стабильные выступления»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил важность для команды центрального защитника Виктора Линделофа, который пробился в основу после травм Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса.

«Виктор в последних матчах внёс ощутимый вклад. Сейчас он демонстрирует очень стабильные выступления. Команда нуждается в нём», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге.

Линделоф был признан лучшим игроком матча в полуфинале Кубка Англии против «Брайтона», где «красные дьяволы» выиграли в серии пенальти и заработали путёвку в финал. В решающем матче турнира команда тен Хага сыграет с «Манчестер Сити».