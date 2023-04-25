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Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» – он согласился на сокращение зарплаты

25 Апреля 2023 • 01:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
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27.04 22:15

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа намерен продолжить выступления в клубе.

Испанец может стать свободным агентом после завершения сезона, поскольку его соглашение истекает в июне. В клубе требуют от 32-летнего игрока пойти на значительное сокращение зарплаты, поскольку нынешние финансовые условия договора, как сообщалось ранее, превышают зарплатный «потолок», введённый при Эрике тен Хаге. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, сейчас стороны близки к договорённости – вратарь уже согласился на условия, предложенные руководством «красных дьяволов».

В текущем сезоне Давид де Хеа провёл 48 матчей, пропустив в них 53 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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