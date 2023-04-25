Митома: «Думаю, я полностью проиграл дуэль Уан-Биссаке»

Полузащитник «Брайтона» Каору Митома признал, что проиграл свою дуэль правому защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Уан-Биссаке в полуфинале Кубка Англии. Напомним, «красные дьяволы» победили в серии пенальти и забрали путёвку в финал, где сыграют с «Манчестер Сити».

«Это очень сложный оппонент. Эта мысль была у меня в голове каждый раз, когда мы сталкивались на поле. Было много моментов, когда он выгрызал мяч в самый последний момент. Думаю, я полностью проиграл дуэль Уан-Биссаке», – заявил Митома в послематчевом интервью.

Митома в этом сезоне записал на свой актив 7 голов и 4 ассиста в АПЛ. Игроком интересуются многие топ-клубы.