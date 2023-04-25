Гарри Реднапп: «Мэйсон не подходит «Тоттенхэму», сейчас как раз доступен Брендан Роджерс»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп посоветовал «шпорам» назначить на пост главного тренера Брендана Роджерса, который остался без работы после увольнения из «Лестера».

«Тоттенхэму» нужен другой человек, новое лицо. Райан Мэйсон уже возглавлял команду, у игроков не будет ощущения, что в клуб приходит новый человек. Почеттино, судя по всему, станет тренером «Челси». Сейчас доступен Брендан Роджерс, но я не знаю, в каком направлении будет идти «Тоттенхэм» и какое будущее ждёт болельщиков», – сказал Реднапп в интервью Football Daily.

Напомним, вчера «Тоттенхэм» уволил временного тренера Кристиана Стеллини после поражения 1:6 от «Ньюкасла».