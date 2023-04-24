Два клуба АПЛ сохраняют интерес к звезде «Зальцбурга» Шешко

Футболист «Ред Булл Зальцбурга» Беньямин Шешко интересен представителям Английской премьер-лиги.

19-летний форвард показывает впечатляющую результативность в составе австрийского коллектива, чем привлекает интерес со стороны клубов, выступающих в ведущих европейских лигах. По информации 90min, за успехами Шешко внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» – скауты «красных дьяволов» и «сорок» посещали недавние матчи «Ред Булл Зальцбурга».

В активе Беньямина Шешко 16 забитых мячей и три результативные передачи в 36 поединках текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.