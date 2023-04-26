Райан Мэйсон: «Готов к своей задаче в «Тоттенхэме»

Временный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон поделился ожиданиями от своей задачи в клубе. Напомним, на днях лондонская команда уволила Кристиана Стеллини за разгромное поражение 1:6 от «Ньюкасла».

«Готов к своей задаче в «Тоттенхэме», у меня нет никаких сомнений. Я должен подготовить команду к очень важной игре в четверг, а затем продолжать в том же духе», – сказал Мэйсон на пресс-конференции.

Напомним, Мэйсон уже занимал должность временного тренера «Тоттенхэма» в 2021 году, когда руководство уволило Жозе Моуринью. Райан успел проиграть с клубом финал Кубка лиги, уступив «Манчестер Сити».