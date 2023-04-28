Тен Хаг высказался об упущенной победе над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о ничейном матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Красные дьяволы» вели со счётом 2:0 после первого тайма благодаря голам Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, однако растеряли преимущество после перерыва. Спасительный для «шпор» гол был забит на 79-й минуте.

«Конечно, когда вы не выигрываете, ведя со счётом 2:0 по ходу матча, вы не можете не испытывать разочарования. У нас была возможность забить третий гол при счёте 2:1, но мы не воспользовались своим шансом, а затем пропустили. Если оценивать игру в целом, думаю, ничья – не худший исход. Мы не слишком здорово выглядели на протяжении всех 90 минут», – сказал в интервью BT тен Хаг.