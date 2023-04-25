Гарри Реднапп: «Не удивлюсь, если Кейн продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп не удивится, если нападающий Гарри Кейн решит продлить контракт со «шпорами». Напомним, летом футболиста постарается заполучить «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что Кейн должен стать капитаном «Тоттенхэма» после Уго Льориса. Я не удивлюсь, если Гарри останется и подпишет со «шпорами» новый контракт», – цитирует Реднаппа Football Daily.

К Кейну также есть интерес со стороны мюнхенской «Баварии», но англичанин не хочет покидать родину, так как поставил перед собой цель обойти Алана Ширера в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги.

В этом сезоне Кейн забил 24 гола в чемпионате Англии. Это его лучший показатель с 2018 года.