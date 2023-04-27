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«Тоттенхэм» летом 2021 года мог назначить тен Хага, но выбрал Нуну Эшпириту Санту

27 Апреля 2023 • 11:46 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
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Через 8 ч. 48 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» летом 2021 года рассматривал Эрика тен Хага в качестве замены Жозе Моуринью. По информации от The Telegraph, «шпоры» провели переговоры с нидерландским специалистом, но в конечном итоге отказались от его назначения. В итоге в команду пришёл Нуну Эшпириту Санту, который был уволен через пару месяцев.

Тен Хаг, в свою очередь, отработал прошлый сезон в амстердамском «Аяксе», после чего возглавил «Манчестер Юнайтед», с которым в данный момент уже успел выиграть Кубок лиги и выйти в финал Кубка Англии.

Напомним, сегодня «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии. «Шпор» будет возглавлять временный тренер Райан Мэйсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Нуну Эшпириту Санту Эрик тен Хаг
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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