«Тоттенхэм» летом 2021 года мог назначить тен Хага, но выбрал Нуну Эшпириту Санту

Лондонский «Тоттенхэм» летом 2021 года рассматривал Эрика тен Хага в качестве замены Жозе Моуринью. По информации от The Telegraph, «шпоры» провели переговоры с нидерландским специалистом, но в конечном итоге отказались от его назначения. В итоге в команду пришёл Нуну Эшпириту Санту, который был уволен через пару месяцев.

Тен Хаг, в свою очередь, отработал прошлый сезон в амстердамском «Аяксе», после чего возглавил «Манчестер Юнайтед», с которым в данный момент уже успел выиграть Кубок лиги и выйти в финал Кубка Англии.

Напомним, сегодня «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии. «Шпор» будет возглавлять временный тренер Райан Мэйсон.