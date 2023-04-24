Шоу: «Наслаждаюсь игрой в центре обороны»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился впечатлениями от игры в центре обороны. Напомним, англичанин номинально является левым защитником. Два основных игрока центра обороны в лице Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана в данный момент отсутствуют из-за травмы.

«Конечно, это сложно. Если бы я играл в схеме с тремя центральными защитниками, всё ощущалось бы совсем иначе, но я играю в двойке. Честно говоря, это в корне меняет ситуацию. Само собой, я готовился несколько дней для игры на этой позиции. Сейчас я наслаждаюсь своими выступлениями в центре обороны», – цитирует Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».