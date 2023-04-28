Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо продлил контракт с английским грандом.

Согласно информации с официального сайта «манкунианцев», нападающий пролонгировал соглашение до 2028 года. «Я предвкушаю будущее и не могу дождаться, когда смогу создать ещё больше особенных моментов с этой командой для наших замечательных болельщиков», — заявил аргентинец, чьи слова цитирует пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо провёл в футболке «Манчестер Юнайтед» 29 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил четыре гола при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего форварда в 25 миллионов евро.