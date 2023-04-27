Рэшфорд забил свой 50-й выездной гол за «Манчестер Юнайтед» – лучший показатель в команде с начала 2016 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поразил ворота «Тоттенхэма» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги.

25-летний игрок нанёс точный удар на 44-й минуте встречи, установив на табло счёт 2:0 в пользу «красных дьяволов». Как отмечает Opta, данный гол стал для Рэшфорда 50-м в составе «Манчестер Юнайтед» в выездных матчах – лучший показатель среди всех игроков команды с февраля 2016 года, когда состоялся дебют форварда.

Маркус Рэшфорд делит с Мохамедом Салахом четвёртую строчку в рейтинге лучших снайперов Премьер-лиги в текущем сезоне – в активе игроков по 16 забитых мячей.