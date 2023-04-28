Временный наставник «Тоттенхэма» Мэйсон: «Во втором тайме мы могли забить ещё больше»

Временный рулевой «Тоттенхэма» Райан Мэйсон поделился впечатлениями после ничьей в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Шпоры» уступали со счётом 0:2 к перерыву, но нашли в себе силы отыграться во втором тайме. Голами в составе лондонцев отметились Педро Порро и Сон Хынмин, забившие на 56-й и 79-й минутах.

«Я доволен реакцией команды. Думаю, во втором тайме игроки проявили выдающийся характер, вернувшись в игру после двух пропущенных голов в первом тайме и недавнего разгромного поражения [1:6 от «Ньюкасла»]. После перерыва мы могли забить гораздо больше, и болельщики, надеюсь, оценили наши усилия. Мы были командой, сражались друг за друга», – сказал в интервью BT Sport Мэйсон.