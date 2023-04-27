Фернандеш должен быть готов к матчу с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, судя по всему, всё же успел восстановиться к сегодняшнему матчу против «Тоттенхэма» в рамках Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фернандеш отправился с остальной командой в Лондон, где сегодня вечером «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Отметим, что Бруну с момента переезда на «Олд Траффорд» зимой 2020 года ещё ни разу не пропустил ни одного матча из-за травмы.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Фернандеш записал на свой актив пять голов и шесть результативных передач. Один из своих голов португалец забил с пенальти.