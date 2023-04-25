Кейн должен лично убедить «Тоттенхэм» продать его в другой клуб, чтобы сделка состоялась

«Тоттенхэм» не планирует отпускать нападающего Гарри Кейна до завершения его контракта.

Договор звезды сборной Англии со «шпорами» истекает после окончания следующего сезона. Интерес к Кейну проявляют другие клубы, а главным претендентом на 29-летнего игрока считается «Манчестер Юнайтед», однако в «Тоттенхэме» не намерены продавать форварда. По информации Sky Sports, ситуация может измениться лишь в том случае, если в предстоящее трансферное окно сам Кейн обратится к руководству своего клуба с просьбой продать его.

Интерес к футболисту также приписывается мюнхенской «Баварии». Трансферная стоимость Гарри Кейна оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.