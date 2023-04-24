«Тоттенхэм» может продать Кейна в зарубежный клуб по сниженной цене

В «Тоттенхэме» не хотели бы отпускать нападающего Гарри Кейна в другой клуб Английской премьер-лиги.

29-летний футболист пока не продлил соглашение, истекающее в 2024 году, и грядущим летом за его подписание может развернуться ожесточённая борьба. Претендентами на форварда считаются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария». Как отмечают английские СМИ, в «Тоттенхэме», вероятно, согласятся продать Кейна за 90 млн евро, если такое предложение поступит от зарубежного клуба. В случае с представителями Премьер-лиги запрос составит более 112 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гарри Кейна в 90 млн евро.