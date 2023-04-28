«Манчестер Юнайтед» набрал всего одно очко в выездных матчах с соперниками из топ-9 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не лучшим образом проводит гостевые матчи с командами из верхней половины турнирной таблицы Премьер-лиги.

В сегодняшнем поединке с «Тоттенхэмом» в Лондоне коллектив Эрика тен Хага вновь не сумел выиграть (2:2), несмотря на добытое к перерыву преимущество в два гола. Как отмечает Football Talk, сегодня «красные дьяволы» заработали своё первое очко на выезде против нынешней верхней девятки чемпионата. Ранее «Юнайтед» уступил в гостях «Брентфорду», «Манчестер Сити», «Астон Вилле», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу».

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 60 очками после 31 матча.