«Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за Макаллистером

«Ливерпуль» стал фаворитом в борьбе за полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

Как стало известно чуть ранее на этой неделе, именно «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на аргентинца, который твёрдо намерен сменить клуб предстоящим летом. Согласно обновлённым сведениям журналиста Гастона Эдуля, в настоящий момент больше шансов на подписание хавбека имеет «Ливерпуль». Мерсисайдцы продвинулись дальше в вопросе подписания чемпиона мира, чем их заклятые соперники из Манчестера.

Трансферная стоимость Алексиса Макаллистера оценивается порталом Transfermarkt в 42 млн евро.