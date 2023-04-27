«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на очный матч

В четверг вечером матч 33-го тура чемпионата Англии проведут «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Временный тренер «шпор» Райан Мэйсон, принявший команду на днях, включил в стартовый состав таких игроков: Форстер, Дайер, Ромеро, Ленгле, Порро, Перишич, Хёйбьерг, Скипп, Сон, Ришарлисон, Кейн.

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Санчо, Рэшфорд.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.