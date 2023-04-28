Сон: «Не думаю, что счёт 0:2 после первого тайма был закономерным»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин считает, что его команда не должна была пропускать два безответных мяча в первом тайме матча с «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» вышли вперёд на седьмой минуте усилиями Джейдона Санчо, а незадолго до перерыва Маркус Рэшфорд удвоил преимущество гостей. Во втором тайме «шпоры» смогли уйти от поражения – отличились Педро Порро и Сон Хынмин.

По словам южнокорейца, счёт не отражает реальной картины матча: «Оглядываясь назад, я не думаю, что после первого тайма мы должны были проигрывать 0:2», – заявил в послематчевом интервью BT Sport один из героев встречи.