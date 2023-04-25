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«Манчестер Юнайтед» готов купить Ливаковича слухи

25 Апреля 2023 • 18:51 Комментировать
Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед
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27.04 22:15

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания нового голкипера.

По информации издания Sportske Jutarnji, боссы «красных дьяволов» готовы выплатить отступные за вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича из загребского «Динамо», которые составляют 10 миллионов евро.

Напомним, что один из лучших голкиперов ЧМ-2022 выступает за местный гранд с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Ливаковича в 14 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что в услугах Доминика также заинтересовано мадридское «Атлетико».

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Манчестер Юнайтед Динамо Загреб Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023
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