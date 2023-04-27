«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с Фримпонгом

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг становится всё ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» считаются главными претендентами на 22-летнего игрока. Сам нидерландец также одобряет возможный переход в «Манчестер Юнайтед», поскольку хотел бы вернуться в Англию, где жил на протяжении долгих лет до ухода из «Манчестер Сити». Согласно сведениям MEN, руководство «Юнайтед» в настоящий момент продолжает активные переговоры по будущему трансферу латераля. Кроме того, как отмечается, в клубе рассчитывают усилить центр обороны и вратарскую позицию.

Стоимость Жереми Фримпонга оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.