Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дженас: «Кейн заслуживает лучшего, но «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» недостаточно хороши для Гарри»

27 Апреля 2023 • 14:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.70 X 3.75 2 2.55
Через 6 ч. 5 мин.

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дженас выразил мнение, что нападающему «шпор» Гарри Кейну необходимо сменить клуб.

Эксперт заявил, что Кейн заслуживает лучшего, отметив при этом, что главные претенденты на 29-летнего футболиста в Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» недостаточно хороши для него. И ради этих клубов покидать «Тоттенхэм» нападающему не следует.

«Что касается «Баварии», я не вижу его там, поскольку Кейн хочет побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. Но если на горизонте появится «Реал», Гарри следует как можно скорее сесть в самолёт, потому что такие шансы выпадают нечасто», — приводит слова Дженаса The Mirror.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 43 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Джермейн Дженас Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.04.23 в 21:45
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
2.30 3.35 3.25
Видео
27.04.23 в 21:45
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.70 3.60 1.82
Видео
27.04.23 в 22:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
15:22 · Англия. Премьер-лига
Лебёф — Лэмпарду: «Уходи! Ты ничего не можешь сделать»
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за защитника «Торино»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Не понимаю, зачем Лэмпард выставил такой оборонительный состав против «Брентфорда»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Дженас: «Кейн заслуживает лучшего, но «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» недостаточно хороши для Гарри»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – король ассистов: статистика подтверждает
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Арсенала»
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить большие деньги за Бареллу
14:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «С возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать»
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» активизировал усилия по подписанию игрока «Манчестер Юнайтед»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Линделоф демонстрирует стабильные выступления»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Александер-Арнольд – лучший распасовщик в Англии»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о матче против «Тоттенхэма»
13:30 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон поиздевался над фанатами «Арсенала» 2
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу
13:06 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Тяжело видеть, как мой любимый клуб находится в такой сложной ситуации»
Все новости
Рекомендуем