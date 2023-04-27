Дженас: «Кейн заслуживает лучшего, но «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» недостаточно хороши для Гарри»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дженас выразил мнение, что нападающему «шпор» Гарри Кейну необходимо сменить клуб.

Эксперт заявил, что Кейн заслуживает лучшего, отметив при этом, что главные претенденты на 29-летнего футболиста в Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» недостаточно хороши для него. И ради этих клубов покидать «Тоттенхэм» нападающему не следует.

«Что касается «Баварии», я не вижу его там, поскольку Кейн хочет побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. Но если на горизонте появится «Реал», Гарри следует как можно скорее сесть в самолёт, потому что такие шансы выпадают нечасто», — приводит слова Дженаса The Mirror.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 43 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.