Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» должен начать работу над трансфером Кейна уже сейчас»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд советует клубу поскорее заняться подписанием Гарри Кейна.

Текущий договор форварда с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году, что делает его востребованной фигурой на трансферном рынке. «Красные дьяволы» считаются одними из главных претендентов на лидера «шпор».

«Нужно начать работу над его подписанием уже сейчас, не дожидаясь завершения сезона. В «Тоттенхэме» на данный момент не всё в порядке, что может облегчить сделку. «Манчестер Юнайтед» определённо станет ближе к чемпионскому титулу, если приобретёт такого игрока», – цитируют английские СМИ Фердинанда, высказавшегося о потенциальном подписании Гарри Кейна.