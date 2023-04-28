«МЮ» к перерыву вёл в два мяча, но этого не хватило для победы над «Тоттенхэмом»

По первому тайму игры с «Манчестер Юнайтед», казалось, что проблемы «Тоттенхэма» продолжаются. Однако «шпоры», уступая 0:2, смогли перестроиться и вырвать ничью.

Для «Тоттенхэма» матч 33-го тура против «Манчестер Юнайтед» практически был ключевым в вопросе борьбы за место в Лиге чемпионов. Лондонцы отставали от «красных дьяволов» и «Ньюкасла» на шесть очков, и лишь победа, по сути, оставляла столичной команде шансы на попадание в топ-4.

В прошлом туре «Тоттенхэм» пропустил шесть голов от «Ньюкасла», и уже в дебюте очередного матча проблемы лондонцев продолжились. Рэшфорд получил мяч по центру, сделал пас на левый угол штрафной, где Санчо сместился в центр и пробил в дальнюю «шестёрку».

После пропущенного мяча «шпоры» постарались взять мяч под свой контроль, но «красные дьяволы» не подпускали соперника к своим воротам. Сами же гости немного отошли назад, а потом лишь чудом не удвоили не счёт. Вновь Санчо получил мяч в левой зоне штрафной и расстреливал ворота, но Ромеро заблокировал выстрел. Мяч отлетел обратно к вингеру «красных дьяволов», который нанёс повторный удар, футбольный снаряд попал в Порро и летел в ворота, но Перишич с ленточки его вынес. Вскоре Фернандеш пальнул издали, но Форстер ворота спас.

Лишь после этого «Тоттенхэм» наконец-то что-то придумал. Ришарлисон слева вырвался практически на рандеву с де Хеа, но вместо удара решил сделать пас, и «манкунианцы» выбили мяч на угловой. После навеса корнера последовал удар Перишича под перекладину, но испанский вратарь выручил гостей. За шесть минут до перерыва гости едва не удвоили счёт. После навеса Фернандеша с правого угла вратарской бил Рэшфорд, но Форстер спас ворота. Тут же форвард получил мяч уже в левой зоне штрафной, но и этот его удар парировал вратарь «шпор».

В конце первого тайма Кейн слева ворвался в штрафную и мощно пальнул, но де Хеа спас ворота. Тут же Рэшфорд ворвался слева уже в штрафную «шпор», ушёл от Дайера, и на этот раз форвард пробил точно под перекладину. Таким образом, на перерыв «Манчестер Юнайтед» ушёл с уверенным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма лондонцы едва не сократили отставание. После навеса Перешича слева Ленгле выиграл борьбу в центре штрафной, но пробил в перекладину. Затем Хёйбьерг пробил издали выше. Давление хозяев привело к результату. Удар Кейна с близкого расстояния был заблокирован, мяч отскочил в центр штрафной, откуда Порро внешней стороной стопы пальнул в «девятку».

«Манчестер Юнайтед» тут же мог восстановить статус-кво. Фернандеш получил мяч на линии штрафной, продвинулся вперёд и пробил над Форстером, но угодил в перекладину. Добивание в исполнении Уан-Биссаки головой в падении вратарь «шпор» успел парировать. «Красные дьяволы» старались действовать активно, а «Тоттенхэм» пытался отвечать контратаками.

В середине тайма «шпоры» быстро убежали вперёд, и после передачи Кейна справа Сон без сопротивления бил с дальнего угла вратарской, но умудрился не попасть в створ. Тут же Кулушевски уже справа ворвался и бил в дальний угол, но не попал в цель. Затем после навеса Перишича слева с линии вратарской по центру без сопротивления бил Дайер, но умудрился не попасть в створ.

Давление «Тоттенхэма» принесло результат за одиннадцать минут до конца матча. Кейн вновь ускорился по правому краю и прострелил на дальний угол вратарской, и на этот раз Сон с близкого расстояния не промахнулся. «Шпоры» продолжали действовать активно и прессинговать соперника, а «МЮ» был в состоянии шока. Правда, вскоре Рэшфорд получил мяч перед штрафной, но пробил выше цели.

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В компенсированное время «МЮ» мог вырвать победу. После навеса Шоу слева Каземиро выиграл борьбу на дальнем углу вратарской, но головой пробил выше. В итоге поединок завершился миром. В следующем туре «Тоттенхэм» сразится с соседом по таблице «Ливерпулем». «Манчестер Юнайтед» же ждёт встреча против «Астон Виллы», которая тоже пытается запрыгнуть в топ-4 на финише сезона.