Ло Чельсо может воссоединиться с Эмери в «Астон Вилле»

Полузащитник «Вильярреала» Джованни ло Чельсо летом может перейти в третий клуб, где будет работать под руководством Унаи Эмери. Напомним, аргентинец ранее работал с испанцем в «ПСЖ» и «Вильярреале».

По информации от Sport Witness, «Астон Вилла» Эмери летом попробует приобрести футболиста у «Тоттенхэма». Напомним, за «Вильярреал» аргентинец в данный момент выступает на правах аренды. «Шпоры» будут открыты к продаже, поэтому сделка расценивается как вполне вероятная.

В нынешнем сезоне 27-летний ло Чельсо отметился голом и двумя ассистами в чемпионате Испании. После ухода Эмери полузащитник перестал быть регулярным игроком основы в «Вильярреале» под руководством Кике Сетьена.