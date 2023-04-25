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Канчельскис: «Зачем «Манчестер Юнайтед» разыгрывает от вратаря, идиотизм какой-то» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 22:22 Комментировать (1)
Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед
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27.04 22:15

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

- Вы следите за успехами «Манчестер Юнайтед»?

- Какой успех? Вон, вылетели из Лиги Европы. Команда допустила детские ошибки в игре с «Севильей». Непонятно, они вообще разбирают своих соперников или нет? Команда забила хоть один гол, начав атаку от вратаря? Я не увидел таких. При этом команда упорно продолжает разыгрывать мяч от вратаря. Какой в этом смысл? Если бы они забивали таким образом. Это ещё куда не шло. Смысл этого розыгрыша? Не понимаю, хоть убейте. Идиотизм какой-то. Детский футбол какой-то. В «Баварии» защитник, у которого 15 пар бутс, поскальзывается и падает на ровном месте. Как такое может быть? Они там издеваются? И называют его хорошим футболистом. Шипы себе подобрать не могут!

- Тем не менее, манкунианцы вышли в финалы национальных Кубков. Это ли не результат работы Эрика тен Хага?

- Это результат выступлений команды. Результат работы тен Хага мы увидим в следующем сезоне, когда он проведёт первую серьёзную предсезонную подготовку. Пока ребята молодцы, раз борются за Кубки. Не могу пока оценить его работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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FORZAYOU
25 Апреля 2023 в 23:12
Этот идиотизм в моде. Раньше такой херни не было
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