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Стеллини покинул «Тоттенхэм» официально

24 Апреля 2023 • 19:48 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
27.04 22:15

Итальянский временный наставник «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покидает свой пост, об этом рапортует пресс-слуба клуба.

Новым рулевым «шпор» стал Райан Мэйсон – бывший игрок «Тоттенхэма», который в 2021 году уже был исполняющим обязанности главного тренера этого лондонского клуба.

Напомним, что вчера «Тоттенхэм» потерпел сокрушительное поражение от «Ньюкасла» на выезде – 1:6. Шансы занять место в Лиге чемпионов на следующий сезон становятся всё более призрачными, отставание от четвёртого места в турнирной таблице АПЛ немалое и составляет уже шесть очков. А в прошлом туре Премьер-лиги «шпоры» проиграли одному из аутсайдеров турнира – «Борнмуту», 2:3.

Стеллини — о разгроме от «Ньюкасла»: «Я не могу объяснить такую игру»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Райан Мэйсон Кристиан Стеллини
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shaplico
24 Апреля 2023 в 21:04
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