Итальянский временный наставник «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини покидает свой пост, об этом рапортует пресс-слуба клуба.

Новым рулевым «шпор» стал Райан Мэйсон – бывший игрок «Тоттенхэма», который в 2021 году уже был исполняющим обязанности главного тренера этого лондонского клуба.

Напомним, что вчера «Тоттенхэм» потерпел сокрушительное поражение от «Ньюкасла» на выезде – 1:6. Шансы занять место в Лиге чемпионов на следующий сезон становятся всё более призрачными, отставание от четвёртого места в турнирной таблице АПЛ немалое и составляет уже шесть очков. А в прошлом туре Премьер-лиги «шпоры» проиграли одному из аутсайдеров турнира – «Борнмуту», 2:3.

Стеллини — о разгроме от «Ньюкасла»: «Я не могу объяснить такую игру»