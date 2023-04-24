Почеттино может отказать «Челси», если получит предложение от «Реала» или «Тоттенхэма»

Маурисио Почеттино может отказать лондонскому «Челси» в предложении стать новым тренером клуба. По информации от журналиста Мэтта Лоу, аргентинец может передумать возглавлять «синих», если получит предложение от мадридского «Реала» или своего бывшего клуба в лице «Тоттенхэма».

Напомним, «Реал» в конце сезона может уволить Карло Анчелотти, если руководство останется недовольно итогами кампании. Маурисио является одним из приоритетных кандидатов для «сливочных». Что касается «Тоттенхэма», «шпоры» пока всерьёз не рассматривают вариант с возвращением Почеттино.

Источник добавляет, что сейчас аргентинца ничего не останавливает перед решением принять предложение «Челси».