«Тоттенхэм» включился в борьбу за Рафинью

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас может пополнить состав лондонского «Тоттенхэма».

По информации Daily Mirror, помимо «Арсенала» и «Ньюкасла», 26-летнего бразильца в свой шорт-лист включили «шпоры». Напомним, что до трансфера Рафиньи в «Барселону» футболист был близок к переходу в стан «канониров». Ранее сообщалось, что главный тренер каталонской команды Хави Эрнандес готов отпустить своего вингера не менее чем за 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал десять ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 миллионов евро.

Хави отпустит Рафинью из «Барселоны» при одном условии

