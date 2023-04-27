Де Хеа: «Самое главное – это победа, а не хорошая игра»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пообщался с журналистами перед началом матча с «Тоттенхэмом».

Поединок 33-го тура Английской премьер-лиги стартовал в 22:15 по московскому времени. Незадолго до стартового свистка испанский вратарь поделился своими мыслями в интервью: «Думаю, в матче с «Брайтоном», мы показали, что способны биться за каждый мяч и добиваться своего. Сегодня главным для нас тоже будет победа – и не так важно, хорошо или плохо мы будем играть. Конечно, мы хотим показывать свой лучший футбол, но самое главное – одерживать победы», – сказал в беседе с BT Sport де Хеа.

Следить за ходом матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult.ru.