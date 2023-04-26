Тен Хаг рассказал о состоянии Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча против «Тоттенхэма» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Некоторые футболисты недоступны. Это Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан. Что касается Бруну Фернандеша, то мы посмотрим, как он себя чувствует. Пока что он под вопросом», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Бруну Фернандеш травмировался в полуфинальном матче Кубка Англии против «Брайтона». «Манчестер Юнайтед» обыграл соперника по пенальти и пробился в финал, где сразится с «Манчестер Сити».

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт в четверг, 27 апреля.